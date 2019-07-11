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Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»

Телеведущая повредила ногу.

Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
Фото: Instagram@buzova86

Телеканал СТС перезапускает популярное шоу «Форт Боярд», показ которого стартует осенью. Ведущим проекта стал Сергей Шнуров, а побороться за победу согласились самые яркие звезды российского шоу-бизнеса.

Одной из участниц состязания стала Ольга Бузова. Звезда призналась, что боялась предстоящих ей испытаний, но любит испытывать себя и преодолевать трудности вопреки всему.

Накануне певица поделилась с фолловерами в Instagram кадрами со съемок. В ходе одного из испытаний Ольге пришлось забраться в стеклянную конструкцию, наполненную насекомыми. В комментариях к фотографиям Бузова рассказала, даже получила на съемках травму – растяжение левой лодыжки. Сразу артистка не заметила, что повредила ногу, обнаружив это уже в гостиничном номере. Кроме того, она теперь в синяках.

«Жуткое растяжение: опухла нога, ходить больно. Очень надеюсь, что завтра уже не так будет болеть», – написала в своем блоге Ольга.

Фото: Instagram@stories/buzova86

Коллеги по съемкам были восхищены мужеством и смелостью Бузовой. Сам Шнуров поддержал девушку и даже похвалил ее. «Оля, ты крутая», – заявил лидер группы «Ленинград».

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Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
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