Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать роман с баскетболистом

Супруга солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Аполлонова Мария Банкова перестала скрывать свой роман с баскетболистом команды «Химки» Андреем Зубковым. Как рассказали в окружении пары, Банкова и Зубков улетели в романтическое путешествие в Америку, где весело проводят время. Они покатались на автомобиле по национальному парку Калифорнии, погуляли по Таймс-сквер. После влюбленные отправились в Малибу, где отпраздновали день рождения баскетболиста. Ему исполнилось 28 лет. Марии, напомним, 34 года.

При этом сам баскетболист уже размещает снимки с возлюбленной в соцсетях. Так на одной из фотографий она обнимает Марину Банкову. «Мы как черное и белое. Только я – белое, ты – черное», — подписал спортсмен совместный кадр с девушкой.

Между тем Андрей Григорьев-Аполлонов уже не раз ранее говорил, что они лишь временно расстались с женой после шестнадцати лет совместной жизни. Якобы ни о каком разводе речи не идет. У пары, напомним, есть двое совместных детей, сообщает «СтарХит».

Сама Банкова, по слухам, ушла от рыжего «Иванушки», потому что ей надоели его постоянные измены. Кроме того, известно, что музыкант неравнодушен к алкоголю.