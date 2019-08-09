ЗВЕЗДЫ

«Мощный причесон!»: Григорьев-Аполлонов поделился архивным фото

В начале двухтысячных певец носил густую рыжую гриву.

«Мощный причесон!»: Григорьев-Аполлонов поделился архивным фото
Андрей Григорьев-Апполонов вспоминает дни было славы. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, он же «рыженький» из «Иванушек International», выложил в Instagram свое архивное фото времен, когда у него были длинные волосы. На пленочном снимке он дает автограф стоя в кожаной куртке и черных очках. Последние, правда, не особо нужны, так как пышная шевелюра скрывает часть лица молодого артиста.

«Мощный причесон!» — прокомментировал Григорьев-Апполонов.

Один из подписчиков спросил, какого года фото, и Андрей ответил, что 2001-го. В комментариях поклонницы певца стали ностальгировать о тех временах и вспоминать, как неистово фанатели от «Иванушек International». Напомним, это был период, когда у группы вышел альбом «Подожди меня…» с хитом «Беги, беги». Андрею тогда было 30 лет.

Напомним, в следующем году исполнитель отметит свое 50-летие. Он женат, имеет двоих детей, но признается, что их чувства с супругой за последние годы остыли.

А вам нравились молодые «Иванушки»?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Иванушки International»Андрей Григорьев-Аполлоновприческа звездыРыжий Иванушка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мощный причесон!»: Григорьев-Аполлонов поделился архивным фото
Интересно?
Поделись с друзьями: