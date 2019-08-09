«Мощный причесон!»: Григорьев-Аполлонов поделился архивным фото

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, он же «рыженький» из «Иванушек International», выложил в Instagram свое архивное фото времен, когда у него были длинные волосы. На пленочном снимке он дает автограф стоя в кожаной куртке и черных очках. Последние, правда, не особо нужны, так как пышная шевелюра скрывает часть лица молодого артиста.

«Мощный причесон!» — прокомментировал Григорьев-Апполонов.

Один из подписчиков спросил, какого года фото, и Андрей ответил, что 2001-го. В комментариях поклонницы певца стали ностальгировать о тех временах и вспоминать, как неистово фанатели от «Иванушек International». Напомним, это был период, когда у группы вышел альбом «Подожди меня…» с хитом «Беги, беги». Андрею тогда было 30 лет.

Напомним, в следующем году исполнитель отметит свое 50-летие. Он женат, имеет двоих детей, но признается, что их чувства с супругой за последние годы остыли.

А вам нравились молодые «Иванушки»?