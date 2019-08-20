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Петр Кислов заявил, что их брак с Анастасией Макеевой был обречен

По словам актера, они не были готовы к созданию семьи.

Петр Кислов заявил, что их брак с Анастасией Макеевой был обречен
Макеева была замужем за Петром Кисловым меньше года/globallookpress.com

Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что их брак с Анастасией Макеевой, который длился меньше года, был обречен с самого начала. Звезды познакомились на съемках картины «Сеть», где исполнили главные роли. Для них, по сути, это был первый серьезный проект в кино.

Петр Кислов. Фото
Кислов рассказал о браке с Макеевой/globallookpress.com

«Как-то сразу все пошло-поехало. Красивая девчонка. Вскоре я предложил ей пожениться. Конечно, сейчас стыдно за какие-то слова и фразы. Думаю, что и Настя сейчас повзрослела и успокоилась. Мы не были готовы к семейным отношениям и быту. У нас были разъезды, съемки. Я, к примеру, уехал на полмесяца в Прагу по работе. После приезда из Чехии все покатилось вниз. Я принял решение собрать вещи и уйти», — заявил актер.

Как считает Петр Кислов, он привык все в этой жизни делать с максимальной отдачей. При этом он считает, что если вернуться намного лет назад, то он бы смог построить отношения с Макеевой. Но в годы молодости это было нереально. «Люди все-таки должны быть терпимее друг к другу. Чувство нетерпения может разрушить любовь, как и произошло у нас», — отметил актер.

Сама Макеева, которая ранее была гостьей программы «Судьба человека» рассказывала, что у них с Кисловым никогда не было настоящей семьи. Ей просто в молодости хотелось белое платье и подарки. И у нее, и у Кислова, как она считает, было детское восприятие жизни. Свой брак они называют мимолетным приключением со штампом в паспорте.

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Тэги:

Анастасия МакееваБорис КорчевниковПетр КисловПрограмма "Судьба человека"

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Петр Кислов заявил, что их брак с Анастасией Макеевой был обречен
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