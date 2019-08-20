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Петр Кислов объяснил, почему расстался с Екатериной Вилковой

Он был влюблен в актрису во время обучения в школе-студии МХАТ.

Петр Кислов объяснил, почему расстался с Екатериной Вилковой
У Петра Кислова был роман с Вилковой/Кадр из программы "Судьба человека"

Актер Петр Кислов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил, что во время учебы в школе-студии МХАТ был без ума влюблен в Екатерину Вилкову.

Екатерина Вилкова. Фото
У Кислова был роман с Вилковой/globallookpress.com

Как сказал Кислов, когда он впервые увидел Катю, то испытал жизненный прилив сил и пережил невероятные эмоции. Это были сильные чувства, которые, однако, со временем, куда-то пропали.

«Она была еще совсем юной девушкой, гимнасткой. Я влюбился в нее на вступительных экзаменах. Но она дружила первое время с другими парнями и на меня не обращала внимания. А я не мог прятать чувства. Она, конечно, обо всем догадывалась, но до поры до времени не отвечала мне взаимностью», — заявил актер.

Как заметил Петр Кислов, ему все же удалось покорить сердце Вилковой, но их отношения были очень недолгими после этого. «Я понял, что любовь к этой девушке была просто придумана в моей голове. А я привык сжигать мосты молниеносно. В один прекрасный момент мы встретились, и я сообщил Вилковой, что мы больше не встречаемся. Она полностью поддержала эту инициативу, потому что тоже меня никогда по-настоящему не любила», — сказал Петр Кислов.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕкатерина ВилковаПетр КисловПрограмма "Судьба человека"

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Петр Кислов объяснил, почему расстался с Екатериной Вилковой
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