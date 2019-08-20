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После презентации клипа «Лайкер» Бузова проснулась счастливой

За сутки ролик набрал полтора миллиона просмотров.

После презентации клипа «Лайкер» Бузова проснулась счастливой
Ольга Бузова. /GLOBALLOOKPRESS.COM

Накануне в Сети был презентован очередной клип Ольги Бузовой «отягощенный» некой социальной тематикой, драматургией и злобой дня клип «Лайкер». Вероятно, певица волновалась, как новый ролик встретит публика. И очень даже зря.

Только за первые сутки в трендах YouTube ролик занял первое место и набрал полтора миллиона просмотров. По этому поводу на своей странице в социальной сети Instagram ведущая «Дома-2» опубликовала новый пост.

«Мои хорошие! Мои люди! Я проснулась такой счастливой. Несмотря на то, что я нахожусь за тысячи километров сейчас, я чувствую вашу любовь. Меньше, чем за сутки клип набрал полтора миллиона просмотров, и мы с вами заняли 1 место в трендах», — пишет артистка.

Однако, в комментариях звезды мнения по поводу увиденного разделились. Кто-то безоговорочно принял новый ролик Ольги Бузовой, а кто-то – выражал недовольство по поводу обилия насилия, причем, как отмечают фанаты, мало мотивированного.

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После презентации клипа «Лайкер» Бузова проснулась счастливой
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