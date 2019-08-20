Инна Михайлова показала красавицу-дочь от футболиста Канчельскиса

Супруга музыканта Стаса Михайлова Инна в Instagram разместила снимок, на котором она в обществе своей двадцатилетней дочери Евы Канчельскис. Девушка родилась от брака Инны Михайловой и известного футболиста, который в свое время играл за английский «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. «Мамина Ева», — кратко подписала снимок Инна Михайлова, которая без ума от своей наследницы. Надо отметить, что Ева Канчельскис как две капли воды похожа на свою маму.
Добавим, что у Инны Михайловой есть еще сын Андрей от отношений с футболистом. К сожалению, создать крепкую семью со спортсменом у девушки не получилось. Инна Михайлова ушла от мужа к известному музыканту, которому подарила двух дочерей — Иванну и Марию. Кстати, несколько дней назад Иванне исполнилось десять лет. Мать тепло и нежно поздравила свою дочь с первым серьезным юбилеем в жизни.
У Стаса Михайлова также есть двое детей от предыдущих отношений – сын Никита и дочь Дарья. С Инной Канчельскис он познакомился в 2006 году, а через пять лет влюбленные сыграли свадьбу.
Супруга музыканта не раз отмечала, что не ревнует мужа к его многочисленным поклонницам. При этом Инна Михайлова сопровождает супруга на всех концертах. Она трудится в его команде.