ЗВЕЗДЫ

Стас Михайлов работал в день рождения дочери

Однако жена певца, Инна Михайлова, устроила для 10-летней Иванны большую вечеринку.

Стас Михайлов работал в день рождения дочери
https://www.instagram.com/inamikhaylova/

Стас Михайлов любит повторять, что он самый счастливый мужчина на свете, так как дома его окружает «красота»: очаровательная спутница Инна и двое дочерей — 10-летняя Иванна и 7-летняя Мария. Он же готов носить всех троих на руках.

Так вот на этой недели у Иванны появилась настоящая возможность почувствовать себя принцессой во дворце. В юбилей дочери жена певца устроила вечеринку с королевским размахом на юге Франции… Звездное семейство арендовало некогда любимый отель актрисы Элизабет Тейлор — Grand-Hôtel du Cap-Ferra. Примечательно, что ночь в старинном особняке стоит больше 100 тысяч рублей.

Иванна Михайлова
https://www.instagram.com/inamikhaylova/

Поздравить девочку с днем рождения собрались родные и друзья, среди которых оказалось немало звезд шоу-бизнеса. Так брендовый аксессуар, дизайнерскую сумку, имениннице преподнесла певица Зара.

Увы, добраться вовремя не успел Стас Михайлов. Певец работал. Но первым сказал теплые слова наследнице по телефону. Кроме того, его отсутствие на празднике компенсировали его композициями.

«Спасибо всем за поздравления. Моим родным, близким и, конечно же, подписчикам. Мне очень приятно», — поблагодарила всех девочка через Instagram своей мамы.

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Стас Михайлов работал в день рождения дочери
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