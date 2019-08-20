Лизу Галкину отчитал отец за показывание языка

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано несколько лет назад. На кадрах можно увидеть, как телеведущий Максим Галкин вместе со своими детьми находится в машине. Семья куда-то поехала.

Гарри Галкин смотрит на дорогу и видит знак. «Написано. Скорость 60 километров», — поясняет любознательный мальчик. В это время юморист с помощью специальной программы в сотовом телефоне наложил ушки и носит на свою дочку Лизу. Девочка стала похожа на собачку.

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«А вот твои уши», — поясняет телеведущий. В это время Лиза Галкина стала изображать из себя собачку. «Ав-ав-ав», — произносит девочка. При этом она несколько раз показала язык, что пришлось не по душе Максиму Галкину, который проявил легкое раздражение: «Ну ладно язык показывать», — заявил популярный телеведущий.

Отметим, что Лиза Галкина растет очень разносторонним ребенком. Девочка посещает различные кружки и секции. Кроме того, вместе с братиком она ходит к репетитору, который обучает их французскому языку.