Лиза Галкина зажигательно станцевала перед своим племянником

Никита Пресняков сыграл на гитаре, а девочка не удержалась и пустилась в пляс.

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное забавное видео. На кадрах можно увидеть, как старший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте, старшей дочери Пугачевой, Никита Пресняков играет на гитаре. Всем известно, что молодой человек увлечен музыкой, как и его родители.

При этом за его игрой наблюдают Лиза и Гарри, которые появились на свет в 2013 году у Примадонны и ее пятого мужа, телеведущего Максима Галкина. Рядом с ними стоит Клавдия Земцова. Это дочь Орбакайте и родная сестра по матери Никиты Преснякова.

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В какой-то момент Лиза Галкина пускается в пляс. Судя по всему, ей пришлась по душе игра на гитаре своего племянника. «Лизок зажигает», — гласит надпись под видеозаписью.

В комментариях пользователи взорвались восторженными откликами. Многие отметили, что племянник играет для дяди и тети. Лизе Галкиной многие напророчили славу будущей артистки.