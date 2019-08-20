Волочкова променяла любимые белые розы на другие цветы

Анастасия Волочкова привыкла окружаться красивыми, изысканными вещами. Кроме того, в ее доме всегда есть букет белых роз – это любимые цветы бывшей балерины и она им никогда не изменяла. До последнего времени.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram Анастасия призналась, что впервые «изменила» розам.

«Теперь я буду белой кошечкой. С белой лилией. Измена! Белым розам!» — похоже, сама не ожидая такого, восклицает артистка.

Напомним, не сколько дней назад Анастасия вернулась из-за границы, где весьма насыщенно отдохнула. А по возвращении домой снова разбила колени. Впрочем, видимо, раны зажили довольно быстро. Потому что уже на шоу у Аллы Довлатовой бывшая балерина щеголяла в коротеньких шортах и от ран следа не осталось.