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Брежнева призналась, что посещала психолога из-за комплексов

С помощью специалиста певица смогла избавиться от прежних обид.

Брежнева призналась, что посещала психолога из-за комплексов
Вера Брежнева несколько лет посещала психолога/globallookpress.com

Певица Вера Брежнева в Instagram заявила, что на протяжении нескольких лет она была вынуждена посещать психолога. С ним певица прорабатывала переживания детства и юности. В итоге исполнительнице удалось избавиться от обид и комплексов. Она стала более гармоничной и спокойной. Себя звезда теперь принимает такой, какая есть и не комплексует по этому поводу.

Поблагодарила Вера Брежнева своего супруга. Она сказала, что он сыграл очень важную роль в том, что она стала жить в гармони с самой собой. Добавим, что Вера Брежнева замужем за продюсером и композитором Константином Меладзе. Их свадьба состоялась в Италии в 2015 году. На ней присутствовали только самые близкие родственники и друзья.

Напомним, что до брака с Константином Меладзе Вера Брежнева несколько лет жила с бизнесменом Виталием Войченко. В 2001 году она родила от предпринимателя дочь Соню. В 2006 году исполнительница вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В 2009 году на свет появилась их совместная дочь Сара. Сейчас девочке девять лет.

Кроме того, до Константина Меладзе у Веры Брежневой был роман с режиссером Марюсом Вайсбергом. Правда, сама яркая исполнительница никогда эту связь не подтверждала.

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Вера БрежневаВиталий ВойченкоИталияКонстантин МеладзеМихаил Киперман

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Брежнева призналась, что посещала психолога из-за комплексов
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