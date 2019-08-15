КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вера Брежнева объяснила, почему отказалась от ботокса

Певица считает, что после 30-ти женщина обязана заниматься своим здоровьем и телом.

Вера Брежнева объяснила, почему отказалась от ботокса
Вера Брежнева/instagram.com/ververa/

37-летняя Вера Брежнева призналась, что сейчас красива и уверена в себе, как никогда. Но, по мнению звезды, важнее внешности — энергетика, харизма и доброта.

Правда, это не значит, что не нужно заниматься собой, своим телом. Например, певица полностью исключила из своего рациона сахар и у нее улучшилось состояние кожи, она почувствовала, что стала энергичней.

Артистка много занимается в спортзале, ей нравится чувствовать, как растягиваются ее мышцы. Она регулярно посещает бассейн.

По ее словам, после 30-ти женщина обязана заниматься своим здоровьем и телом, это должно стать обязательной работой.

Для поддержания кожи в тонусе, она с 33 лет примерно раз в полгода делает плазмолифтинг, еще ей нравятся скульптурирующие массажи лица и легкие чистки.

Звезда также призналась, что пробовала колоть ботокс, но эффект ей не понравился. У нее очень активная мимика, живое лицо, и она не хочет это менять. «В моем лице нет филлеров. Мои пропорции лица не идеальны, но в этом и есть гармония», — рассказала Вера Брежнева в интервью VOGUE.

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Вера БрежневаЗдоровьеПевица

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Вера Брежнева объяснила, почему отказалась от ботокса
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