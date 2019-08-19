Пригожин после женитьбы приемного сына приготовил плов

Продюсер Иосиф Пригожин в «сторис» Instagram похвастался приготовлением шикарного плова на огромном казане. Запись в этот момент вела его супруга певица Валерия. На кадрах можно увидеть, как Иосиф Пригожин перемешивает рис, и приговаривает: «Переворачиваем на месте. Вы когда-нибудь готовили плов, друзья? Вот, посмотрите, огонь какой». В это время Валерия перевела камеру телефона на ингредиенты. На столе можно увидеть мясо, овощи и различные приправы.
Отметим, что недавно стало известно о тайной свадьбе старшего сына Валерии от предыдущего брака Артемия Шульгина. Молодой человек женился в Швейцарии. Избранницей стала 23-летняя Наталья Коренная из Новокузнецка. Она учится также в Швейцарии. Иосиф Пригожин считает детей Валерии своими родными. Много лет назад, когда он только сыграл свадьбу с певицей, продюсер усыновил ее детей.
Добавим, что уже 25 августа Артемий Шульгин будет праздновать день рождения. В этот день должно состояться знакомство Пригожина, Валерии и родителей Натальи Коренной.
Про избранницу Артемия Шульгина известно, что она эвент-менеджер и психолог. Девушка на год младше сына Валерии.