13-летний сын Дубцовой «догнал» по росту своего отца

Чужие дети, как известно, растут быстро, но, кажется, 13-летний наследник Ирины Дубцовой Роман в этом даст фору многим «звездным» отпрыскам. Тому, каким вымахал подросток, похоже, удивляется и гордится сама певица, не так давно показавшая совместный с сыном снимок в Instgaram.

Очередной пост звезды в социальной сети позволяет фанатам артистки на этот раз сравнить Артема с его папой, солистом группы «Plazma» Романом Черницыным.

«Рома 183 см или даже 184», — напоминает Ирина в подписи к с совместной фотографии Артема и Романа, на которой видно, что отпрыск всего на пару-тройку сантиметров ниже своего отца.

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Некоторые подписчики отмечают, как скоротечно время, ведь, кажется совсем еще недавно вся страна была свидетельницей того, как красиво и трогательно на «Фабрике звезд» Роман делал предложение Ирине.

Напомним, 37-летняя Ирина Дубцова и Роман Черницын поженились в 2004 году, а позже в их семье появился Артем. Однако, звездной паре не удалось сохранить брак, супруги расстались и мальчик остался жить с матерью. Но разлука, похоже, не сказалась плохо на отношениях отца и сына.