Дубцова показала подросшего сына-красавца на фоне казино в Монако

37-летняя певица одна воспитывает единственного сына Артема. Мальчик родился в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным, за которого Ирина вышла замуж в 2004 году. Вскоре после рождения у пары мальчика брак распался, и малыш Тема остался на попечении матери. Дубцова оказалась нежной и заботливой мамой. Она не отпускает от себя сына и на каникулах. Ирина и Артем чудесно проводят время в Монте-Карло. На фото, опубликованном певицей в Instagram, она стоит вместе с сыном на фоне знаменитого казино в Монако.

На Ирине — короткое светлое летнее платье и черные босоножки на высоком каблуке и черные солнечные очки. Волосы распущены и в целом вид у Дубцовой расслабленный и счастливый. В подписи артистка подчеркнула, что на ней платье от российского бренда.

«Малыш» Тема стоит радом с мамой, очевидно, что он выше нее, даже когда Ирина на каблуках. Парень с длинными светлыми волосами тоже в темных очках, но при этом одет во все черное и выглядит стильно.

Подписчики не пожалели комплиментов для мамы и сына: «Темка — красавчик», «Не надо быть мужчиной, чтобы вырастить сына и построить дом. Вы — женщина и сделали это», «Какой парень растет! Удачи ему во всем», «На папу похож!».

Кстати, этим же летом Ирина успела свозить сына на Мальдивы, где вместе с Темой прекрасно провела время, много снимая на фоне великолепной тропической природы и делясь положительными эмоциями и красотой с благодарными поклонниками в Сети.