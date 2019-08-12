ЗВЕЗДЫ

Дубцова показала подросшего сына-красавца на фоне казино в Монако

13-летний Артем Черницын обогнал по росту маму.

Дубцова показала подросшего сына-красавца на фоне казино в Монако
Ирина Дубцова/instagram.com/dubtsova_official/

37-летняя певица одна воспитывает единственного сына Артема. Мальчик родился в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным, за которого Ирина вышла замуж в 2004 году. Вскоре после рождения у пары мальчика брак распался, и малыш Тема остался на попечении матери. Дубцова оказалась нежной и заботливой мамой. Она не отпускает от себя сына и на каникулах. Ирина и Артем чудесно проводят время в Монте-Карло. На фото, опубликованном певицей в Instagram, она стоит вместе с сыном на фоне знаменитого казино в Монако.

На Ирине — короткое светлое летнее платье и черные босоножки на высоком каблуке и черные солнечные очки. Волосы распущены и в целом вид у Дубцовой расслабленный и счастливый. В подписи артистка подчеркнула, что на ней платье от российского бренда.

«Малыш» Тема стоит радом с мамой, очевидно, что он выше нее, даже когда Ирина на каблуках. Парень с длинными светлыми волосами тоже в темных очках, но при этом одет во все черное и выглядит стильно.

Подписчики не пожалели комплиментов для мамы и сына: «Темка — красавчик», «Не надо быть мужчиной, чтобы вырастить сына и построить дом. Вы — женщина и сделали это», «Какой парень растет!  Удачи ему во всем», «На папу похож!».

Кстати, этим же летом Ирина успела свозить сына на Мальдивы, где вместе с Темой прекрасно провела время, много снимая на фоне великолепной тропической природы и делясь положительными эмоциями и красотой с благодарными поклонниками в Сети.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

группа Plazmaдети звездЗвездные детиИрина ДубцоваРоман Черницын

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дубцова показала подросшего сына-красавца на фоне казино в Монако
Интересно?
Поделись с друзьями: