Нахапетова почтила память матери кадром с Глаголевой и сестрами

Балерина Анна Нахапетова в Instagram опубликовала архивную фотографию, на которой она в обществе сестер и своей мамы, известной актрисы Веры Глаголевой. Звезда ушла из жизни ровно два года назад. Нахапетова таким образом почтила память любимой мамы, которую просто обожала.

«Так хочется о многом рассказать… Нет, даже не рассказать, а просто обнять. Обнять и никогда, никуда не отпускать… Сегодня два года. Два года без мамы…» — написала в трогательном посте Анна Нахапетова.

Напомним, что Вера Глаголева много лет вела борьбу со злокачественной опухолью. Она страдала раком желудка. Скончалась она в одной из клиник Германии. Звезда до последнего надеялась победить болезнь, но, к сожалению, проиграла в этой битве за жизнь. Прощание с актрисой состоялось в Центральном доме кино спустя три дня после смерти. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище.

Отметим, что три дочери Веры Глаголевой выросли настоящими красавицами. Они очень дружны между собой. Младшая Анастасия Шубская стала женой хоккеиста Александра Овечкина. Год назад она подарила ему сына, которого назвали Сергеем.