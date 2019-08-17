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Вдова Хворостовского развлеклась с подругой в ночном клубе

Флоранс Илли понемногу приходит в себя после смерти супруга.

Вдова Хворостовского развлеклась с подругой в ночном клубе
Со дня смерти Дмитрия Хворостовского прошло почти два года. Фото: globallookpress.com

Флоранс Илли, похоже, оправилась после смерти своего супруга, оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося от рака в ноябре 2017 года в возрасте 55 лет. Вдова баритона сильно переживала утрату мужа, по ее словам, с Хворостовским она была по-настоящему счастлива, поэтому его смерть стала большим ударом для нее.

Флоранс Илли впервые за это время посетила ночной клуб в компании с подругой. Снимком из ночного заведения женщина поделилась в Instagram.

«Встретилась с моей красивой и талантливой подругой», – рассказала Флоранс подписчикам.

Некоторые фолловеры осудили 49-летнюю женщину, отправившуюся в ночной клуб, посчитав, что Флоранс недостаточно долго пребывала в трауре.

«Не рановато следующего искать? Может, хотя бы ради приличия памятник Диме поставите? Крест временный валяется на земле в Москве! А родители его на пенсию живут», – неодобрительно высказались подписчики.

Другие поклонники вступились за вдову Хворостовского, отметив, что это ее частная жизнь и она не должна ни перед кем отчитываться. По словам фолловеров, Флоранс остается молодой красивой женщиной, которая вправе делать то, что она хочет.

Напомним, Флоранс Илли поддерживает дружеские отношения с детьми баритона от предыдущего брака – 23-летними близнецами Александрой и Данилой, а также 37-летней Марией, которую Хворостовский удочерил.

В отношениям с оперным певцом у Флоранс родилось двое детей – Максим и Нина, которые внешне очень похожи на своего знаменитого отца.

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Дмитрий Хворостовскийзвездный отдыхФлоранс Илли

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Вдова Хворостовского развлеклась с подругой в ночном клубе
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