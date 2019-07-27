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Вдова Хворостовского поделилась редким снимком дочери баритона

Флоранс Илли нежно поздравила падчерицу с окончанием вуза.

Вдова Хворостовского поделилась редким снимком дочери баритона
Флоранс Илли дружит с детьми Хворостовского от первого брака. Фото: instagram.com/flosha1/

23-летняя Александра – дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с танцовщицей Светланой Ивановой – получила диплом. Об этом сообщила вдова оперного певца Флоранс Илли. Женщина поделилась редким снимком своей падчерицы в профиле Instagram, трогательно поздравив ее с этим событием.

«Моя великолепная, красивая падчерица Саша получила диплом!!! Ты не представляешь, как я рада за тебя и как горжусь тобой! Я знаю, что твои родители наблюдают за тобой и «взрываются» от гордости! Молодец, милая. Ты так этого заслуживаешь! Я люблю тебя», – подписала фото Флоранс Илли.

«Флоранс, Вы не только красавица, Вы умнейшая, мудрейшая и добрейшая, Вы супер», – прокомментировали публикацию подписчики.

Ранее вдова Хворостовского поздравила с окончанием вуза 23-летнего Данилу, брата-близнеца Александры.

Напомним, Светланы Ивановой – матери Данилы и Александры – не стало в 2015 году. Женщина скоропостижно скончалась от осложнений после менингита. Дмитрий Хворостовский пережил первую супругу всего на два года, оперный певец умер в 2017 году от рака мозга в возрасте 55 лет.

Вторая супруга баритона Флоранс Илли до сих пор сильно переживает кончину певца и часто приезжает на его могилу в Москву и Красноярск. Женщина тепло общается с его детьми от предыдущих отношений и участвует в их жизни.

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Дмитрий Хворостовскийзвездные детиФлоранс Илли

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Вдова Хворостовского поделилась редким снимком дочери баритона
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