Галкин пожаловался на «хиленькие помидоры» в северном климате Юрмалы

По словам юмориста, на его огороде в Латвии не все растет хорошо.

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram пожаловался на «хиленькие помидоры», которые выросли на его огороде в Дзинтари. Именно в этом престижном районе Юрмалы он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми снимает виллу на лето. Как оказалось, не все хорошо растет в северном климате рижского взморья. Впрочем, похвастался юморист и своими победами на приусадебном участке.

«Говорят еще, что вот северный климат. В действительности нормально растут здесь гранаты. Представляете, свои домашние такие. Миндаль. Вот миндаль выходит. Скоро начнем есть миндаль. Ну, конечно, что-то приходится выращивать в теплице. Помидорчики всякие», — продолжил рассказывать юморист. В этот момент он и обратил внимание, что они выросли достаточно хиленькими, как раз из-за северного климата.

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«Зато тут в Юрмале перцы удались. Посмотрите, какие перцы. Похожи на патиссон, а это перец. В зависимости с какой стороны кусаешь, разный вкус. Это монстры, а не перцы. Вот такое беспокойное хозяйство», — заявил супруг Аллы Пугачёвой, проводящий субботний день на приусадебном участке.

В конце видеозаписи юморист похвастался урожаем имбиря, который в здешних краях удался на славу. «А вот там у нас растёт, что думали? Конечно, имбирь — традиционное латышское лакомство», — заявил довольный Максим Галкин.