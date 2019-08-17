Лиза Галкина продемонстрировала отцу знания по французскому языку

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась видеозапись, на которой девочка демонстрирует своему отцу, телеведущему Максиму Галкину, знания по французскому языку. Как известно, Лиза посещает репетитора. Французский язык необычайно певуч и красив. Родители девочки хотят, чтобы ребенок с детства разговаривал на этом языке.

«Как у тебя французский-то? Ты что-нибудь по-французски умеешь уже говорить?» — спросил Максим Галкин свою дочь. «Нормально», — ответила ему девочка. «Ты умеешь плавать?» — продолжил расспрос телеведущий. «Да», — сказала ему по-французски дочь.

«Под водой или на воде?» — продолжил задавать вопросы девочке отец. «На воде. И там, и там», — заявила Лиза Галкина уже по-русски. Отец решил посмеяться над девочкой и добавил: «Знаменитое французское выражение и там, и там».

В конце ролика Лиза Галкина решила показать отцу, что она знает не только французский язык, но и английский. «Я могу сказать по-английски, как чашка». Максим Галкин оказался немного поражен. «Где ты это выучила? Ты выучила английский язык?»- спросил он. «В России я это выучила», — отметила девочка, после чего вместе с отцом они рассмеялись.