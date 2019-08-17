НОВОСТИ

Лиза Галкина продемонстрировала отцу знания по французскому языку

Девочка растет очень смышлёным и любознательным ребёнком.

Лиза Галкина продемонстрировала отцу знания по французскому языку
Лиза Галкина неплохо говорит по-французски/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась видеозапись, на которой девочка демонстрирует своему отцу, телеведущему Максиму Галкину, знания по французскому языку. Как известно, Лиза посещает репетитора. Французский язык необычайно певуч и красив. Родители девочки хотят, чтобы ребенок с детства разговаривал на этом языке.

«Как у тебя французский-то? Ты что-нибудь по-французски умеешь уже говорить?» — спросил Максим Галкин свою дочь. «Нормально», — ответила ему девочка. «Ты умеешь плавать?» — продолжил расспрос телеведущий. «Да», — сказала ему по-французски дочь.

«Под водой или на воде?» — продолжил задавать вопросы девочке отец. «На воде. И там, и там», — заявила Лиза Галкина уже по-русски. Отец решил посмеяться над девочкой и добавил: «Знаменитое французское выражение и там, и там».

В конце ролика Лиза Галкина решила показать отцу, что она знает не только французский язык, но и английский. «Я могу сказать по-английски, как чашка». Максим Галкин оказался немного поражен. «Где ты это выучила? Ты выучила английский язык?»- спросил он. «В России я это выучила», — отметила девочка, после чего вместе с отцом они рассмеялись.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Галкина продемонстрировала отцу знания по французскому языку
Интересно?
Поделись с друзьями: