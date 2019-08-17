Маршал вспомнил свои слезы после возвращения в Россию

Музыкант и один из бывших лидеров группы «Парк Горького» Александр Маршал признался, что сразу после возвращения в Россию в 1997 году он не смог сдержать слез. По его утверждению, в Америке у него был огромный дом в три тысячи квадратных метров с бассейном, а в родной стране ничего. Маршал отчетливо помнит то непростое время.

Как заметил музыкант, у него был товарищ, имевший загородный дом и трехкомнатную квартиру на Алтуфьевском шоссе. Именно ему он и позвонил в 1997 году и сказал, что жить ему негде. Друг пошел ему навстречу. Он дал музыканту ключи от своей квартиры, где певец поселился с женой Наташей и сыном Артемом, которому тогда было всего три месяца.

Как вспомнил Маршал, он навсегда запомнил людей, которых увидел в подъезде дома в первый же день после приезда на родину. «Поднимаемся пешком, между вторым и третьим этажами сидят три человека «обугленные» — то ли от алкоголя, то ли от наркотиков. Я через них перешагнул, они даже внимания не обратили», — заявил певец. Именно тогда, зайдя в квартиру, он и не смог сдержать слез. Оказаться в суровой российской действительности было для него очень неожиданно. В Америке все было по-другому.

Как заметил музыкант, в США у их коллектива все-таки не было особых перспектив, поэтому возвращение домой напрашивалось. Переживать ему было некогда. Вскоре он начал сольную карьеру, записав несколько песен, которые стали хитами, сообщает «АиФ».