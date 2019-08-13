«Мы дамы с дюн!»: Пугачева и Вайкуле сняли забавное видео

Алла Пугачева это лето традиционно проводит с семьей в Юрмале. Компанию ей составляет супруг Максим Галкин и дети: Лиза и Гарри. Она много гуляет на морском побережье, проводит время с наследниками и демонстрирует все новые стильные образы. Не могла пропустить Примадонна и фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле «Рандеву». Артистки много лет дружат и второй год подряд снимают забавные ролики для поднятия настроения.

Не так давно Пугачева обсудила с подругой, как они сходили на вечеринку и познакомились с мужчиной. А в середине августа Галкин поделился новым роликом. На этот раз Алла Борисовна и Лайма разыграли небольшую сценку. Примадонна накрыла коллегу сеткой. «Где я?», — спросила Вайкуле. «Как где? Ты в социальных сетях, сбылась твоя мечта, детка!», — ответила ей певица. «Иди ко мне», — позвала Примадонну артистка, затягивая в сети.

«Ни за что, ни за что…», — пыталась сопротивляться Пугачева. «Мы дамы с дюн! А те, кто нам подражает, те дамы без дюн», — хором произнесли подруги, рассмеявшись.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Не только творчество, но и такие миниатюры двух звезд им очень нравится. «Максим, снимайте почаще этих двух дам с дюн, каждый раз смеюсь аж до боли в скулах», «Юмор и положительные эмоции, это гарантия долгой и счастливой жизни. Просто молодцы!», «Две девчонки, выглядят моложе, чем раньше», «Как Примадонна хорошо выглядит! Вот что счастье делает с женщиной!», «Такие они потрясающие! Выглядят бесподобно!» — прокомментировали пост подписчики.