Владимир Пресняков ошибся на семь лет с возрастом матери

Музыкант Владимир Пресняков-младший в Instagram разместил забавный видеоролик. На кадрах можно увидеть, как его четырехлетний сын Артем от брака с певицей Натальей Подольской играет в футбол с бабушкой – певицей Еленой Пресняковой. Пожилая женщина безуспешно пытается забрать мяч у внука, который смеется над родственницей. В это время Владимир Пресняков вел видеозапись и делился происходящим на поле.

«Вот бабушка», — заявил Владимир Пресняков. «Ты почему бабушке мячик не отдаешь?» — вставил свое веское слово Владимир Пресняков-старший. «Давай, мам, давай. Вот это бабушка. 80 лет. Мам, сколько тебе лет? Пап, сколько маме лет?» — задал вопрос родителю Владимир Пресняков. На это сама Елена Преснякова напомнила сыну, что ей пока еще далеко не 80, а всего лишь 73 года.

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«Это моя мама. 73. Вообще потерялись во времени», — заявил Владимир Пресняков-младший.

Отметим, что Елена Преснякова — известная советская и российская певица. Прославилась она благодаря выступлениям в ВИА «Самоцветы».