ЗВЕЗДЫ

«Классный папа!»: Пресняков прокатился с сыном на колесе обозрения

Захватывающий дух ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram.

«Классный папа!»: Пресняков прокатился с сыном на колесе обозрения
ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ С СЫНОМ. ФОТО: INSTAGRAM.COM/PRESNYAKOVVLADIMIR

Обычно Владимир Пресняков или его супруга Наталья Подольская радуют своих подписчиков в социальной сети Instagram всевозможными развлечениями, играми или шуточными сценками своего сына Артемия.

Однако на этот раз певец поделился довольно спокойным, черно-белым, но все же захватывающим дух видеороликом с колеса обозрения.

«Мы сейчас находится на колесе обозрения очень классно тут: люди маленькие, машины», — рассказывает сын звезды. А сам папа, между тем, показывает вид с высоты аттракциона.

Комментаторы дружно отметили: хотя и считается, что сыновья, как правило, больше походят на своих мам, в случае Артемия все получилось наоборот.

«Невероятный мальчишка! Классный папа! Обычно сыновья больше на мам похожи, а здесь просто папина копия!» — пишет подписчица.

«Такое тут обожание между папой и сыном, все бы отцы были бы такие», — отмечает комментатор.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Артемий ПресняковВладимир Пресняков-младшийзвездная семьяНаталья Подольскаяотдых с детьми

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Классный папа!»: Пресняков прокатился с сыном на колесе обозрения
Интересно?
Поделись с друзьями: