«Классный папа!»: Пресняков прокатился с сыном на колесе обозрения

Захватывающий дух ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Обычно Владимир Пресняков или его супруга Наталья Подольская радуют своих подписчиков в социальной сети Instagram всевозможными развлечениями, играми или шуточными сценками своего сына Артемия.

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Однако на этот раз певец поделился довольно спокойным, черно-белым, но все же захватывающим дух видеороликом с колеса обозрения.

«Мы сейчас находится на колесе обозрения очень классно тут: люди маленькие, машины», — рассказывает сын звезды. А сам папа, между тем, показывает вид с высоты аттракциона.

Комментаторы дружно отметили: хотя и считается, что сыновья, как правило, больше походят на своих мам, в случае Артемия все получилось наоборот.

«Невероятный мальчишка! Классный папа! Обычно сыновья больше на мам похожи, а здесь просто папина копия!» — пишет подписчица.

«Такое тут обожание между папой и сыном, все бы отцы были бы такие», — отмечает комментатор.