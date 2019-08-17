Инна Михайлова трогательно поздравила дочь Иванну с десятилетием

Как сказала супруга музыканта, девочка растет очень добрым и умным человеком.

Супруга певца Стаса Михайлова Инна очень трогательно и нежно поздравила дочь Иванну с днем рождения. Девочке исполнилось десять лет. Она отмечает первый серьезный юбилей в своей жизни.

Как сказала Инна Михайлова, ее дочь – юная мисс совершенство. Бог наградил девочку теми качествами, которыми мечтает обладать любая порядочная девушка. По словам Инны Михайловой, Иванна очень скромная, добрая, нежная и умная девочка. Она очень заботливая и любящая дочь, которая всегда тепло и трогательно относится к своей младшей сестренке Маше.

«Мы тебя очень любим и каждый день благодарим Господа за чудо, которое он нам подарил в твоём лице! Моё солнышко, сегодня я хочу, чтобы твои глазки светились от счастья, чтобы тебя окружало много добра, позитива и рядом были твои близкие и друзья!» — заявила Инна Михайлова.

Отметим, что у Стаса и Инны Михайловых двое совместных дочерей. Кроме того, у певца есть сын и дочь от предыдущих отношений. У Инны Михайловой также есть сын и дочь от известного футболиста Андрея Канчельскиса, с которым она ранее проживала.