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«Ничего не просила»: Пересильд высказалась о романе с Алексеем Учителем

Актриса призналась, что никогда не скрывала отношения с режиссером.

«Ничего не просила»: Пересильд высказалась о романе с Алексеем Учителем
Юлия Пересильд рассказала, как влюбилась в Учителя и решилась родить ФОТО: https://www.instagram.com/juliaperesild

Юлия Пересильд не из тех, кто откровенничает о личной жизни. Она мама двоих детей, которых родила от Алексея Учителя. Роман с режиссером старше нее часто становится темой обсуждения. Сама Пересильд на эту тему старается не говорить – не потому, что тайна, а потому, что просто не любит копаний в личной жизни.

«Я никогда не скрывала, просто не говорила на эти темы», — признается артистка в новом выпуске шоу «А поговорить?».

В какой-то момент вопросов и домыслов стало слишком много и актриса решилась расставить точки над «i».

«Растут дети. Это важный момент. Он прекрасный отец, они куда-то вместе выходят, у них какие-то планы. И тогда становится странным, почему я не говорю, будто это тайна, а это не тайна. Меня начало бесить, когда стали делать из этого тайну звезд», — откровенничает Юлия.

Рождение дочери актриса восприняла, как процесс, который «приходит независимо от тебя».

«Многие всю жизнь хотят детей и не приходят. А многие ведут беспорядочный образ жизни, и  тоже не происходит. В моей жизни тоже было все очень неплохо. Случилось так. Я влюбилась, забеременела», — делится подробностями Пересильд.

Но подчеркивает, что «никуда не шла и  ничего не просила». Намекая на пересуды о том, что она увела режиссера из семьи.

Актриса ненавидит, когда постоянно обсуждаются темы из серии «кто с кем спит и кто чей ребенок».

Пересильд называет себя независимой. Она редко принимает от кого-то помощь и тем более никогда ни о чем не просит.

«Ниже моего достоинства. Захочет, будет рядом. Как ты можешь решать за другого человека»? – заключает актриса.

Этим летом российская актриса вместе с дочками отдохнула в Греции.  Чтобы разнообразить отдых она предложила своим девочкам необычный челлендж — «Мама 24 часа говорит ДА». На что семилетняя Маша и десятилетняя Аня охотно согласились. Актриса даже представить себе не могла, насколько желания девчонок будут неожиданными, пишет сайт Актуальные новости.

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«Ничего не просила»: Пересильд высказалась о романе с Алексеем Учителем
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