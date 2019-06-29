ЗВЕЗДЫ

Юлия Пересильд показала, как поет ее десятилетняя дочка

Актриса смонтировала трогательный ролик для наследницы.

Юлия Пересильд показала, как поет ее десятилетняя дочка
Юлия Пересильд. фото: instagram.com

Юлия Пересильд долгое время скрывала, кто является отцом ее детей. Лишь несколько лет назад она призналась, что им является Алексей Учитель. Теперь о своих отношениях с режиссером девушка говорит открыто. А дочки пары тем временем взрослеют. Младшей Анне недавно исполнилось десять лет, а вот Марии пока только шесть лет. В одном из интервью актриса затронула тему воспитания наследниц. По словам актрисы, она боялась, что будет подавлять своих детей из-за непростого характера.

«Девчонки дают мне отпор, и это очень радует. Они оказались намного сильнее меня. Я знаю, что мое мнение для них важно, но они умеют оставаться при своем», — делилась звезда.

Пересильд играет в театре, много путешествует, но в самые важные дни всегда находится рядом с дочками. Так ко дню рождения Анны она подготовила особый подарок для девочки. Актриса смонтировала клип из ярких моментов празднования дня рождения. «Моя Девочка! Долго не знала выкладывать или нет, но хочется сказать спасибо друзьям и за тот день , и за безумие , и за труд… Ты — огонь! Пусть этот мир тебя не испортит!», — написала она.

На кадрах именинница поет хит Жанны Агузаровой «Желтые ботинки». Имениннице на празднике подпевали ее друзья и другие гости праздника. Юлия не скрывает, что гордится своей наследницей.

К слову, Анна поблагодарила не только маму, но и папу за такой подарок. «Первый в моей жизни клип, который родители подарили мне на день рождения! На 10 лет! Все мои друзья здесь, родные, любимые», — призналась девочка. Поклонники в свою очередь отметили, что у дочки Пересильд определенно есть талант, который нужно продолжать развивать. Отметим, что по словам актрисы, она редко выходит в свет с детьми, так как девочки еще не умеют переносить особую энергию публичности.

 

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Юлия Пересильд показала, как поет ее десятилетняя дочка
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