Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм благодаря диете Валерии

Даная начала работу над собой в декабре 2018 года.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная смогла похудеть на 21 килограмм за восемь месяцев. Как рассказала девушка, борьбу с лишним весом она начала в декабре прошлого года. Тогда ее вес составлял 112 килограммов. Естественно, что такое положение вещей девушку не устраивало. Отметим, что рост дочери Пригожина 165 сантиметров.

Как рассказала Даная Пригожина, она продолжит худеть. Девушка хочет скинуть еще 30–40 килограммов. При этом она отметила, что у нее появился молодой человек, благодаря которому и возникла мотивация худеть. Девушка советует всем чаще влюбляться, и тогда в жизни появятся новые стимулы.

Как добавила Даная Пригожина, ей очень сильно помогла супруга отца певица Валерия. У исполнительницы, как известно, своя система питания. Сейчас Даная старается придерживаться того же рациона питания. В основе диеты частые употребления пищи небольшими порциями.

В ближайшее время Даная планирует начать посещать спортзал. Это произойдет, когда она избавится еще от нескольких лишних килограммов. Как сказала дочь Пригожина, раньше она носила 60-й размер одежды, а сейчас без проблем влезает в 52-й, чему очень сильно рада, сообщает «СтарХит».