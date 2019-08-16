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«Боль не отпускает»: Мария Порошина не смирилась со смертью мамы

Известная актриса до сих пор очень переживает из-за внезапного ухода из жизни родительницы.

«Боль не отпускает»: Мария Порошина не смирилась со смертью мамы
Порошина не может смириться в связи со смертью мамы/globallookpress.com

Актриса Мария Порошина в Instagram заявила, что она до сих пор не может смириться в связи со смертью своей мамы заслуженной артистки России Наталии Красноярской. Напомним, что женщина ушла из жизни чуть больше трех месяцев назад. Ей было 70 лет.

«Прошло три месяца, а боль не отпускает», — сказала Мария Порошина. Она отметила, что мать была двигателем ее семьи. Она помогала Порошиной не только в жизни, но и в профессии. Мать всегда говорила дочери, чтобы она шла вперед своим курсом и не боялась совершать ошибки, потому что без них не будет успеха в будущем.

Отметим, что ее мать долгие годы работала режиссером мимического ансамбля Большого театра. Она была профессиональной певицей. С отцом Марии Порошиной Красноярская развелась. Одно время она состояла в браке с известным актером Дмитрием Назаровым. Правда, и с ним союз распался из-за постоянных измен мужчины.

Мария Порошина в январе 2019 года стала в пятый раз мамой. На свет появился ее сын Андрей. Актриса так до сих пор и не пролила свет, кто же является отцом ее пятого ребенка. Отметим, что ранее она рожала исключительно дочерей.

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Дмитрий НазаровМария ПорошинаНаталья Красноярская

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«Боль не отпускает»: Мария Порошина не смирилась со смертью мамы
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