Порошина вслед за Климовой выбрала актуальную лимонную палитру

45-летняя Мария Порошина вслед за Екатериной Климовой поддержала тренд на лимонные оттенки. В Instagram актриса опубликовала свежий отпускной кадр, представ перед объективом фотокамеры в актуальном светло-желтом платье и пудровых босоножках на каблучке. Примечательно, что знаменитость не стала раскрывать в комментариях, где именно проводит свои августовские каникулы.

В интервью Teleprogramma.pro стилист и тренд-аналитик Глеб Винокуров рассказал о том, что актуальная лимонная палитра в весенне-летнем сезоне 2019 будет пользоваться той же популярностью, что и годом ранее. Кроме того, модельер обратил внимание представительниц прекрасного пола на то, что эта сочная и насыщенная гамма великолепно сочетается с другими не менее яркими оттенками.

К слову, в платье модного лимонного оттенка появлялась на публике и экс-супруга Гелы Месхи. 41-летняя актриса отдала предпочтение приталенному фасону, дополнив свой образ белыми кроссовками на шнуровке.

Обе многодетные мамочки — Мария Порошина и Екатерина Климова — тщательно следят за тенденциями, стараясь не отставать от моды. Экс-возлюбленная Гоши Куценко воспитывает пятерых детей: от Ильи Древнова она родила дочек: Серафиму, Аграфену и Глафиру. У актрисы есть уже взрослая дочь Полина и сын Андрей, малыш появился на свет в январе.

У Климовой четверо детей: 17-летняя Елизавета, 12-летний Матвей, 10-летний Корней и трехлетняя Белла.