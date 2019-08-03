Лена Миро объяснила, почему Тимати до сих пор не женился

Лена Миро высказалась об отношениях рэпера Тимати с его возлюбленными – Анастасией Решетовой, которая осенью родит музыканту второго ребенка и Аленой Шишковой, от которой у рэпера есть дочь Алиса. По мнению блогера, владелец музыкального лейбла «Black Star» не женится на Решетовой, так как девушка, слишком сильно видоизменила себя с помощью косметических процедур.

Лена Миро сравнила снимки обеих моделей в юности и сейчас, и пришла к выводу, что с помощью пластических хирургов избранницы Тимати «превратили себя в кукол в угоду мужчинам». А это, по словам блогера, говорит о том, что девушки неуверенны в себе и не представляют большого интереса для рэпера в роли жены. По мнению Миро, музыкант намеренно не вводит Решетову в свою семью, потому что в дальнейшем не собирается связывать себя с ней узами брака.

«Мать Тимати, взявшая воспитание внучки в свои руки, ведёт себя очень правильно. Ну, кого может вырастить та же Шишкова? Куклу без чувства собственного достоинства? А Решетова? Кого воспитает она?», – написала Миро.

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По мнению блогера, Тимати выбрал хитрую политику в отношении Решетовой. Миро считает, что когда у Тимати родится еще один ребенок, то рэпер снова поручит его воспитание своей маме.