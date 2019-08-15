Память Аллы Вербер почтили в Москве около дома бизнесвумен

На страничке фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер в сторис Instagram появилась информация, куда нужно приходить всем желающим, чтобы почтить память «законодательницы моды». Запись гласит: «Сегодня родные и близкие прощаются с Аллой Константиновной в Торонто. Все желающие могут почтить память Аллы Вербер в Москве по адресу: Тверской бульвар, 9».

Отметим, что на опубликованной фотографии можно увидеть, что рядом с домом Аллы Вербер стоят свечи и ее фотография, а также цветы. Видна также черная траурная лента.

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Напомним, что Алла Вербер, которая скончалась в Италии 6 августа, жила в шикарной квартире в центре столицы. Она приобрела ее в конце девяностых годов. В апартаментах, как она рассказывала, была полная разруха. При этом в доме был камин и очень высокие потолки. К таким она привыкла еще в юности, когда проживала в Ленинграде.

Со временем квартира Аллы Вербер больше стала походить на музей. Интерьеры бизнесвумен, которая была очень богатым человеком, украсила подлинниками картин известных художников, брендовой мебелью и шикарными элементами декора. Сейчас эта квартира достанется ее единственной дочери Екатерине. Мать бизнесвумен живет в Торонто, где и похоронили Аллу Вербер.