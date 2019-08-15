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Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу

Многие ее друзья не смогли вовремя оформить визу и на траурной церемонии не появились.

Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу
Аллу Вербер похоронили в Торонто/globallookpress.com

В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа. Причиной смерти, напомним, стал менингококковый сепсис. Врачи в течение суток боролись за жизнь популярной в России женщины, у которой одевались многие знаменитости, но ничего не смогли сделать. По слухам, специально прибыли медики из Израиля, чтобы оказать фэшн-директору ЦУМа помощь, но и они оказались бессильны.

Алла Вербер. Фото
С Аллой Вербер простились в Торонто/globallookpress.com

Траурная церемония проходила в закрытом режиме. На ней присутствовали самые близкие для Аллы Вербер люди: мама Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько подруг. Хоронили Аллу в закрытом гробу. Дело в том, что менингококковый сепсис крайне опасное заболевание. Сейчас в группе риска находятся все, кто в последнее время вступал в контакт с женщиной.

К сожалению, не смогла прибыть в Канаду близкая подруга Вербер телеведущая Елена Малышева. Она не успела в нужные сроки оформить визу. Ранее она рассказывала, что ее подруга много лет боролась с раком, но при этом никогда не брала больничных листов. О работоспособности Аллы Вербер и в самом деле можно слагать легенды. Она трудилась по 16-17 часов в сутки. Спать бизнесвумен себе позволяла не больше пяти часов в сутки, сообщает «СтарХит».

Добавим, что в последнее время Алла Вербер искала себе помощника. Она уже не могла справляться с огромным объемом работы в одиночку. При этом человек, который готов работать со звездой должен был в совершенстве знать английский язык и быть готов путешествовать с Вербер по всему миру. За несколько дней до смерти фэшн-директор ЦУМа веселилась на юбилее своего друга композитора Игоря Крутого в турецком Бодруме. Она прекрасно себя чувствовала.

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Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу
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