Кончаловский объяснил частое появление Толкалиной в своих картинах

Режиссер Егор Кончаловский стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей он признал, что часто приглашал свою гражданскую супругу сыграть главные роли в его фильмах.

«Я никогда не давал ей советов по актерскому мастерству. Любовь – очень талантливая актриса. У нее, к сожалению, за плечами мало фильмов, но много сериалов. Я снимал ее практически во всех своих картинах. Даже в трех фильмах, которые не выходили в России. Везде она получала главные роли. У всех актеров бывает так называемый синдром первого года. Всем нужны громкие победы, поэтому я ее активно задействовал, чтобы не наступило разочарование», — заметил известный режиссер.

В то же время он подчеркнул, что они никогда не мыслили в одном направлении, что касалось работы и творчества. «Она — чеховская натура, воздушная. А я — тарантиновский герой. Причем мне даже не нравятся его картины. Мне по душе его мерзкая улыбка на лице в любой ситуации», — заявил Кончаловский.

Режиссер признался, что с годами стал терпимее относиться к людям. Как сказал Егор, он понял, что в людях надо ценить не только достоинства, но и недостатки. «То, что раздражало меня в некоторых товарищах 20 лет назад, сегодня вызывает умиление. В то же время я не люблю предателей за спиной и гадости в свой адрес. Сейчас я занимаюсь у тренера по боксу. Я очень хочу дать в морду конкретному человеку, поэтому посещаю тренировки», — заявил режиссер, так и не назвав, с кем он хочет подраться.