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Егор Кончаловский заявил, что ему «и весело, и страшно» за дочь Машу

Девушке, которая выросла настоящей красавицей, сейчас 18 лет.

Егор Кончаловский заявил, что ему «и весело, и страшно» за дочь Машу
Кончаловскому порой страшно за свою дочь Машу/globallookpress.com

Режиссер Егор Кончаловский стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о его дочери Марии, которой сейчас 18 лет. Она живет в Италии. Девушка родилась от гражданского брака с известной актрисой Любовью Толкалиной в 2001 году.

Егор Кончаловский. Фото
Кончаловскому порой страшно за дочь/globallookpress.com

«Мне и весело, и страшно за свою дочь. Дети – они и есть дети. Именно по дочери я смотрю, как развивается нынешнее поколение. Конечно, сейчас другие времена. Я в 18 лет работал водителем бензовоза. Это был очень тяжелый труд. Свою дочь, которой сейчас столько же лет, я бы, конечно, за руль такой машины никогда не пустил», — заявил режиссер.

Как сказал Егор Кончаловский, сегодня у многих современных людей очень часто начинается умиление от самих себя. Всему виной социальные сети, где они выставляют свои фотографии. Он заметил, что именно соцсети порой несут зло.

«В Сети очень много хейтеров. Они могут написать, что у вас кривые ноги и все. Кому-то даже такие слова могут нанести душевную травму. Они же не понимают, что у каждого человека разная психика. Сначала умиление, потом критика и падение с пьедестала. Я даже сам порой не могу абстрагироваться от этих хейтеров. Но я всегда считал, что если у тебя нет врагов – значит ты недостойный человек», — заявил Егор Кончаловский.

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Егор Кончаловский заявил, что ему «и весело, и страшно» за дочь Машу
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