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В США из-за секс-скандала отменили концерты Пласидо Доминго

Девять женщин обвинили известного на весь мир тенора в сексуальных домогательствах.

В США из-за секс-скандала отменили концерты Пласидо Доминго
Михаил Фролов/КП

Оперный певец, дирижер и директор Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго вот уже несколько дней как оправдывается за события 30-летней давности. Восемь певиц и одна танцовщица обвинили тенора в сексуальных домогательствах. Кого-то он предлагал проводить до дома, другим — частные консультации в ночное время…

И хотя артист все показания называет ложными, на обвинения отреагировали крупнейшие американские театры. Руководители залов намерены прервать любое сотрудничество с Доминго.

Первым концерт тенора отменил оперный театр Сан-Франциско, следом о своем нежелании видеть Пласидо «заявил» в Твиттере и Симфонический оркестр Филадельфии. В последнем артист должен был принять участие в концерте в честь открытия нового сезона.

Что же до основного места работы тенора в Лос-Анджелесе, то руководство театра подчеркнуло, что в скором времени будет создана собственная комиссия, которая и проведет независимое расследование. Дождаться официальных данных решили и в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

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личная жизнь звездПласидо Домингосекс-скандалы

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В США из-за секс-скандала отменили концерты Пласидо Доминго
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