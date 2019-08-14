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Пригожин посчитал, что Бузова выпендривается после шутки о блокадниках

По словам продюсера, певица просто привлекает к себе внимание широкой общественности.

Пригожин посчитал, что Бузова выпендривается после шутки о блокадниках
Пригожин осудил поступок Бузовой/globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Ольга Бузова просто выпендривается и хочет, чтобы на нее обратили внимание. В данной ситуации, как он думает, она напоминает ему ребенка, который не совсем понимает, что говорит.

Ольга Бузова. Фото
Шутка Бузовой о блокадниках не понравилась общественности/globallookpress.com/

Напомним, что широкий общественный резонанс вызвали слова телеведущей о блокадниках. Певица вылизала тарелку и сравнила себя с жителями города-героя, пережившими страшные времена во время войны. Сравнение возмутило не только подписчиков, но и всю общественность.

Как отметил Иосиф Пригожин, сегодня люди живут в несколько иной атмосфере, чем раньше. Комментировать, что «вылизывает Бузова» супруг певицы Валерии считает чистым бредом, сообщает «Вечерняя Москва».

Отметим, что сама Ольга Бузова не видит ничего страшного в своем поступке. Как она рассказала, ее бабушка и дедушка пережили блокаду, поэтому у нее в генах отложилась информация о том тяжелом времени. В этом же ключе высказалась и ее мать, вставшая на защиту дочери.

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Иосиф ПригожинЛенинградОльга БузоваСанкт-Петербург

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Пригожин посчитал, что Бузова выпендривается после шутки о блокадниках
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