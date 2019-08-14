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Лановой назвал несусветной гадостью шутку Бузовой о блокадниках

Актер театра и кино считает поступок певицы мерзким.

Лановой назвал несусветной гадостью шутку Бузовой о блокадниках
Василий Лановой раскритиковал Бузову/globallookpress.com/

Актер театра и кино Василий Лановой, который сам прошел войну, заявил, что слова певицы Ольги Бузовой – несусветная гадость. Напомним, что певица разместила провокационное видео, на котором облизывает тарелку. При этом она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. В Сети развернулась настоящая травля популярной телеведущей.

Ольга Бузова. Фото
Слова Бузовой о блокадниках вызвали шквал критики/globallookpress.com/

«Конечно, это гадость несусветная. Ну, что поделаешь. А кто такая эта Ольга?» — заявил актёр, который, судя по всему, не знаком с творчеством певицы, собирающей целые арены.

В то же время Лановой сказал, что любое слово о блокаде для жителей города очень многое значит. «Это действительно мерзость. Зачем такое говорить, конечно», — заметил актер.

Отметим, что сама Ольга Бузова заявила, что не видит в своих словах ничего страшного. По ее признанию, у певицы самой дедушка и бабушка пережили блокаду, поэтому в семье принято «доедать все до крошки», сообщает портал tsargrad.tv.

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Василий ЛановойЛенинградОльга Бузова

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Лановой назвал несусветной гадостью шутку Бузовой о блокадниках
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