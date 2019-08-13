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Цымбалюк-Романовская призналась, что ищет встречи с Джигарханяном

Пианистке из Киева хочется лично услышать претензии от народного артиста.

Цымбалюк-Романовская призналась, что ищет встречи с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская хотела бы увидеть Джигарханяна/globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что уже долгое время ищет встречи с народным артистом Арменом Джигарханяном, своим бывшим супругом. Как она сказала, ей бы хотелось лично услышать все претензии в свой адрес. Она полностью не согласна с мнением некоторых людей, которые считают, что она обобрала Джигарханяна до нитки.

Армен Джигарханян. Фото
Джигарханян выпал из поля зрения Цымбалюк-Романовской/globallookpress.com

Как сказала новая возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина, народный артист жил с ней под одной крышей. Он сам выбирал квартиру для проживания, которую полностью обставили мебелью. Кроме того, он до сих пор прописан в жилье, где живет пианистка. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что не знает, где сейчас находится Джигарханян.

Цымбалюк-Романовская отметила, что гордится тем, какой женой была Армену Борисовичу. По ее словам, в браке с ней он полноценно трудился, выходил в свет и прекрасно выглядел. Она заботилась о нем, как о ребенке.

Девушка расстроена, что Джигарханян в последнее время выпал из ее поля зрения. Он перестал общаться с прессой. При этом она особенно подчеркнула, что когда была замужем за артистом, то они с ним оформляли отношения, как того хотел именно ее муж. Также она сказала, что Джигарханян предпринимал попытки с ней связаться, но люди из его окружения не дали этого сделать, сообщает портал Dni.ru.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин

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Цымбалюк-Романовская призналась, что ищет встречи с Джигарханяном
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