НОВОСТИ

Наташа Королева занялась «дог-йогой»

Поклонники певицы также выразили готовность взять уроки у лохматого тренера.

Наташа Королева занялась «дог-йогой»
Наташа Королева. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Поклонники Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко обожают своих кумиров на самоиронию звезд и готовность шутить, в том числе и над собой. Как правило, забавные снимки супругов появляются на их страницах в социальной сети Instagram.

Вот и на этот раз певица позабавила своих поклонников смешным кадром. На фотографии Наташа вместе со своей собакой «занялась» йогой.

«Решила заняться новомодной зарядкой ДОГ-ЙОГА! Инструктор рядом, блин, дорогой, а так очень продуктивные тренировки!» — шутливо подписала снимок звезда.

Фанаты, конечно, и в этот раз оценили чувство юмора артистки. Некоторые выразили готовность тоже брать уроки у мохнатого тренера и интересовались у Королевой, во сколько обойдутся им занятия. Ну, а большинство поклонников, как всегда, признавались в любви веселой и остроумной певице.

«Наташа сама естественно сеть, не накрашенная, не выламывается. Доросла до настоящей звезды. И сама себя проявила без Николаева, утвердилась, имеет порядочную семью», — отмечает комментатор.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

домашние животныейогаНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиСергей Глушко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наташа Королева занялась «дог-йогой»
Интересно?
Поделись с друзьями: