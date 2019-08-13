Наташа Королева занялась «дог-йогой»

Поклонники Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко обожают своих кумиров на самоиронию звезд и готовность шутить, в том числе и над собой. Как правило, забавные снимки супругов появляются на их страницах в социальной сети Instagram.

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Вот и на этот раз певица позабавила своих поклонников смешным кадром. На фотографии Наташа вместе со своей собакой «занялась» йогой.

«Решила заняться новомодной зарядкой ДОГ-ЙОГА! Инструктор рядом, блин, дорогой, а так очень продуктивные тренировки!» — шутливо подписала снимок звезда.

Фанаты, конечно, и в этот раз оценили чувство юмора артистки. Некоторые выразили готовность тоже брать уроки у мохнатого тренера и интересовались у Королевой, во сколько обойдутся им занятия. Ну, а большинство поклонников, как всегда, признавались в любви веселой и остроумной певице.

«Наташа сама естественно сеть, не накрашенная, не выламывается. Доросла до настоящей звезды. И сама себя проявила без Николаева, утвердилась, имеет порядочную семью», — отмечает комментатор.