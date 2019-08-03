«Шахерезада Степановна»: Наташа Королева станцевала на пляже в купальнике и чалме

Наташа Королева уехала из прохладной Москвы на юга. Артистка отдыхает на Черном море и иногда делится с поклонниками в Instagram кадрами из отпуска.

больше по теме Наташа Королева появилась на «Жаре» в велосипедках и майке с Микки Маусом Певица опубликовала в соцсети снимок с музыкального фестиваля в Баку.

В коротком ролике, который певица опубликовала в «сториз», она позирует на камеру на одном из пляжей. Она стоит на фоне моря, облаченная в купальник, а от солнца ее защищает желтое полотенце, по-восточному намотанное на голову в виде небольшой чалмы.

«Шахерезада Степановна на югах! На черноморском побережье!» – пропела Королева, изображая танец героини знаменитых сказок.

На кадрах другого ролика можно увидеть, что вместе с исполнительницей в Краснодарский край приехали Сергей Глушко и сын Архип.

Артистка и ее супруг обожают пляжный отдых и пользуются, кажется, любым свободным днем, чтобы поплавать и позагорать. Недавно пара рассмешила поклонников в соцсети. Тарзан разместил в своем блоге забавное фото, на котором он лежит совсем без одежды, а его пятую точку прикрывает всем телом жена в купальнике.