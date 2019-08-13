Ксения Собчак призналась, что ей придают уверенности брендовые вещи

Пока светские сплетники и журналисты глянцевых изданий обсуждают предстоящую свадьбу Ксении Собчак и ее возлюбленного режиссера Константина Богомолова, сама ведущая, кажется, никакого внимания не придает разговорам о себе. Она премило отдыхает в компании друзей своего бывшего мужа Максима Виторгана и продолжает радовать, или не очень, своих поклонников новыми модными образами.

Очередным звезда накануне поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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«Взгляд: «Цель вижу — препятствий не замечаю!»», — пишет в подписки к новой фотографии Ксения.

При этом, Собчак замечает, что уверенности придают: платье Jil Sander, очки Etro, серьги Chaumet, часы Jaquet Droz и босоножки Barbara Bui.

Мнения по поводу внешнего вида звезды, разделились . Одни признались, что Ксения очень хороша во всех этих брендовых новинках. Другие отметили, что все выглядит скучно и уныло, предположив, что всему виной сама «некрасивая» модель. Третьи же выразили мнение, что сейчас вообще принято восхищаться не внутренним миром и чертами характера человека, а его вещами.

«Господи! Как же мы живем то без всех этих брендов, которые придают уверенности? Диплом МГИМО, видимо, проигрывает шмоткам», — рассуждает комментатор.