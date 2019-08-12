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Ксения Собчак провела вечер в компании друзей Виторгана

Похоже, что после расставания компания у пары осталась общая.

Ксения Собчак провела вечер в компании друзей Виторгана
Разрыв Виторгана и Собчак до сих пор продолжают активно обсуждать. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак поделилась в Instagram видео с моментами вечера, который она провела в компании Ростислава Хаита из «Квартета И» и его возлюбленной. Актер играл на гитаре, а телеведущая и другие дамы за столом ему подпевали. Сразу видно, что участники вечеринки провели время очень душевно.

«Сториз» Собчак
Ксения душевно посидела в компании Ростислава Хаита. Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Но злопыхатели бывшего кандидата в президенты тут же увидели в этом скрытый смысл. Ведь Ксения отдыхает в компании друзей бывшего мужа — Максима Виторгана. Известно, что последний снимался в фильмах «Квартета И», вспомнить хотя бы «День выборов» и «О чем говорят мужчины». Виторган всегда поздравляет друзей с премьерами, они часто отдыхают в одной компании.

Напомним, Виторган и Собчак прожили в браке почти шесть лет, у них родился сын Платон. Но в этом году Ксения закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым, а Максим — с актрисой Нино Нинидзе. Сейчас телеведущая вовсю готовится к свадьбе, но друзья с бывшим супругом у нее, по всей видимости, остались общие.

Как вы считаете, должны ли бывшие супруги делить друзей?

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звездный разводКсения СобчакКсения Собчак и Максим ВиторганРостислав Хаит

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Ксения Собчак провела вечер в компании друзей Виторгана
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