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Впервые за время отдыха Волочкова примерила слитный купальник

Нынешный выбор образа бывшей балерины, кстати, одобрили и стилисты.

Впервые за время отдыха Волочкова примерила слитный купальник
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Анастасия Волочкова продолжает отдых в Греции. Бывшая балрина наслаждается солнцем и морем, гости отеля, где остановилась звезда, начали привыкать к ее мастер-классам, а подписчики в социальной сети Instgaram – к бесконечному числу снимков в самых разных купальниках.

Очередная публикация в Сети тоже показывает Анастасию в купальнике, но впервые за время очередного пребывания в Греции, она примерила слитный костюм. На фотографии звезда стоит на террасе отеля в лучах солнца, на ней белый купальник, а на ногах туфли на платформе, за которую бывшую балерину периодически критикуют.

А вот купальник, кстати, вызвал одобрение со стороны модных критиков. Так, стилист Вика Майорова считает, такой купальный костюм выгодно подчеркивает спортивную фигуру Анастасии, не то что не совсем удачные раздельные.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибывшая балеринакупальникОтдых в Греции

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Впервые за время отдыха Волочкова примерила слитный купальник
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