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Лиза Галкина в свадебном платье сфотографировалась вместе с братиком

Дети Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой растут настоящими красавцами.

Лиза Галкина в свадебном платье сфотографировалась вместе с братиком
Снимки с Гарри и Лизой Галкиными вызывают восторг в Сети/https://www.instagram.com/garry.liza_galkiny/

На фанатской страничке в Instagram детей певицы Аллы Пугачевой Гарри и Лизы Галкиных появилась архивная красивая фотография. На снимке можно увидеть Гарри и Лизу. На девочке просто шикарное свадебное платье и легкие белые туфельки. У ребенка красивые белокурые волосы. Лиза Галкина растет настоящей красавицей, в которую, как известно, влюблены миллионы россиян.

Что касается сына телеведущего Максима Галкина Гарри, то он на фотографии в классическом костюме с бабочкой. У него достаточно пышная шевелюра. Мальчик смотрит на фотографа. Снимок кратко подписан: «Зайки».

В комментариях пользователи буквально взорвались восторженными отзывами о детях Аллы Пугачевой и Максима Галкина. «Галчата», «Ангелы», «Два любимых папой и мамой сердечка».

Надо отметить, что Гарри и Лиза Галкины, пожалуй, самые известные дети знаменитостей. У них в Сети сразу несколько фанатских страничек. Кроме того, регулярно делится свежей информацией и видеозаписями о своих детях и Максим Галкин. Его ролики вызывают бурю восторга в Сети.

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Лиза Галкина в свадебном платье сфотографировалась вместе с братиком
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