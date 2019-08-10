Лиза Галкина влюбила в себя подписчиков голубыми глазами

Дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лиза Галкина – девочка, безусловно, очень красивая. На ее фанатской страничке появилась архивная фотография ребенка. На снимке Лиза Галкина смотрит в кадр. У нее очень красивые голубые глаза, от которых, как известно, без ума миллионы ее поклонников.

Снимок, судя по всему, сделан несколько лет назад. Лиза Галкина на нем просто неотразима, что в комментариях признали многие подписчики. Люди отмечают, что дочь Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина растет очень красивой девочкой. Некоторые даже считают, что ее ждет блестящая карьера модели. Правда, родители пока не рассказывали, в какой профессии они бы мечтали, чтобы девочка себя реализовала. Кстати, Лиза Галкина ранее уже принимала участие в детских конкурсах моделей.

больше по теме Лиза Галкина в модной шляпке попозировала на камеру Девочка растет настоящей красавицей, от которой без ума многие россияне.

Добавим, что нынешнее лето со своей семьей Лиза Галкина проводит в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. Семейство Галкиных снимает там огромную виллу. В один из дней вместе с детьми Пугачева и Галкин сходили в местный зоопарк. Также они посетили веревочный парк.

Отметим, что скоро семья вернется в Россию. Их отпуск на берегу рижского взморья подходит к концу. Собственно, нынешним летом Галкин уже дал несколько концертов. Он совмещал отдых с работой.