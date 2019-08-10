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Пляжный стиль: Малинина позировала в парео на фото с Устиньей

Дочка эстрадного исполнителя показала в Instagram свежее фото мамы на отдыхе в Форте-деи-Марми.

Пляжный стиль: Малинина позировала в парео на фото с Устиньей
Эмма Малинина с дочкой Устиньей (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

18-летняя Устинья Малинина на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото своей мамы. В кадре супруга эстрадного исполнителя позирует в лифе и от купальника и белом парео. На пляж Эмма Малинина отправилась с любимицей семьи. Не спуская песика с рук, знаменитость позировала в кадре вместе с дочерью. Устинья выбрала для импровизированной фотосессии слитный небесно-голубой купальник, распустив белокурые локоны. У девушки тот же светлый оттенок волос, как и у ее мамы.

Эмма Малинина в купальнике на отдыхе в Форте-деи-Марми (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

По словам Устиньи, мама всегда была дня нее лучшим другом и самым близким человеком. Несмотря на то, что дочери эстрадного певца исполнилось восемнадцать лет, она дох пор доверяет все свои сокровенные тайны и секреты маме.

«Я могу поделиться с ней любыми секретами и спросить у нее, что делать — даже в самой трудной ситуации», — отметила юная певица.

Как и Александр Малинин его дочка увлекается музыкой и занимается вокалом. Так, свои июльские каникулы Устинья провела в Лондоне. После прослушивания ее пригласили пройти курсы по классическому вокалу в «Guildhall School for Music and Drama».

В одном из своих интервью Эмма Малинина призналась, что считает Устинью папиной дочкой. Их девочка с самого раненого возраста делала все для того, чтобы Александр ею гордился: хорошо училась в школе, постоянно развивалась и не останавливалась на достигнутом.

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Александр Малининзвездный стильУстинья МалининаЭмма Малинина

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Пляжный стиль: Малинина позировала в парео на фото с Устиньей
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