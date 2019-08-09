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«Пляж, море, гармония»: Малинина поделилась впечатлениями от курортной Италии

57-летняя супруга певца Александра Малинина проводит каникулы в городке Форте-деи-Марми.

«Пляж, море, гармония»: Малинина поделилась впечатлениями от курортной Италии
Александр и Эмма Малинина (Фото: Globallookpress.com)

Свои августовские каникулы 57-летняя Эмма Малинина проводит в живописном курортном городке Форте-деи-Марми. Ранее супруга народного артиста России Александра Малинина поделилась известием о радостном событии: их 18-летняя дочка Устинья по итогам прослушивания получила возможность посещать курсы по классическому вокалу в «Guildhall School for Music and Drama». В Лондон Эмма отправилась вместе с наследницей.

А воссоединиться семье удалось на каникулах в Италии. Повидаться с мамой и сестренкой приехал и младший сын Александра Малинина — Фрол. Юноша увлекается живописью, устраивая персональные выставки.

Эмма Малинина показала фигуру в купальнике (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

В микроблоге Эмма Малинина опубликовала свежий кадр. На фото она запечатлена с любимцем семьи — песиком Бруно. В свои 57 лет супруга певца позировала в закрытом черном купальнике и выглядела крайне эффектно.

«Бруно испугался волн и решил прыгнуть ко мне на руки!! Вот так мы с ним и прошлись… Пляж, море, гармония», — отметила Эмма.

В одном из интервью супруга Александра Николаевича призналась, что возлюбленный с первой встречи очаровал ее маму — Клавдию Васильевну. Женщина одобрила выбор дочери, которая на тот момент уже воспитывала сына Антона от предыдущих отношений.

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«Пляж, море, гармония»: Малинина поделилась впечатлениями от курортной Италии
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