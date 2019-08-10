«Их связывает не брак»: Кузнецова высказалась о разрыве Наргиз с Фадеевым

Экстрасенс Николь Кузнецова заявила, что не стоит сгущать краски в связи с творческим расставанием певицы Наргиз с продюсером Максимом Фадеевым. По ее словам, это вовсе не конфликт, как многие его подают. Как она утверждает, просто порой артист и продюсер не могут найти точки соприкосновения и расходятся.

«Их связывает не брак, который заключён на небесах, а просто работа. И об её условиях вполне может быть свое мнение у каждого участника этого тандема. Сначала творческие пути пересекаются – потом расходятся, и это не должно становиться темой для взаимных обвинений, а уж тем более проклятий», — отметила Николь Кузнецова.

больше по теме Наргиз во время сотрудничества с Фадеевым зарабатывала по десять миллионов рублей в месяц Бывший сотрудник команды певица рассказал, как продюсер раскрутил исполнительницу.

Медиум добавила, что от расставания, скорее всего, выиграют обе стороны. Фадеев начнет раскручивать новых звезд, а Наргиз Закирова получит новые стимулы для творчества. Кроме того, как она считает, исполнительница получит душевное равновесие, которое у нее в последнее время было нарушено. Кузнецова уверена, что это дороже любых денег и концертов.

Ведьма также сказала, что ходит много слухов о том, что Наргиз запиралась в гримерке с экстрасенсами. Сама она считает это нормальным явлением. В конце концов, только так можно узнать тайны судьбы, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Максим Фадеев и Наргиз Закирова, которые еще недавно считались не разлей вода, прекратили сотрудничество. При этом исполнительнице теперь нельзя петь песни, которые для нее сочинил продюсер.